Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Россия
Планировку станций «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» отложили на год
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Планировку станций «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» отложили на год

    16:49  19 Октября 2017
    48

    Планировку станций «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» отложили на год

    Санкт-Петербург, 19 октября. Работы по планировке новых станций метрополитена Петербурга «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» продлили на год.

    Согласно распоряжению городского правительства, текст которого опубликован пресс-службой комитета по градостроительству и архитектуре, проекты планировки должны быть подготовлены к 20 октября 2018 года. К этому же времени чиновникам предстоит окончательно разобраться с планированием территории по строительству участков Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Большого проспекта» и от «Большого проспекта» до «Морского фасада».

    Кроме того, к концу 2018 года должны быть готовы проекты планировки участков под строительство Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станции «Обводный канал-2». 

    Отметим, ранее предполагалось, что работы по планировке будущей станции городского метро «Василеостровская-2» завершат осенью 2017 года.

    Автор: Федор Веснин
    #метро #санкт-петербург #станции
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2900
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1109
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        988
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        531