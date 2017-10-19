Планировку станций «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» отложили на год

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Санкт-Петербург, 19 октября. Работы по планировке новых станций метрополитена Петербурга «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» продлили на год.

Согласно распоряжению городского правительства, текст которого опубликован пресс-службой комитета по градостроительству и архитектуре, проекты планировки должны быть подготовлены к 20 октября 2018 года. К этому же времени чиновникам предстоит окончательно разобраться с планированием территории по строительству участков Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Большого проспекта» и от «Большого проспекта» до «Морского фасада».

Кроме того, к концу 2018 года должны быть готовы проекты планировки участков под строительство Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станции «Обводный канал-2».

Отметим, ранее предполагалось, что работы по планировке будущей станции городского метро «Василеостровская-2» завершат осенью 2017 года.