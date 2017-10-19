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Общество
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Экономика
Путин заявил о вмешательстве экономики в политику
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    Путин заявил о вмешательстве экономики в политику

    17:05  19 Октября 2017
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    Путин заявил о вмешательстве экономики в политику

    Сочи, 19 октября. Экономика все чаще стала вмешиваться в политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам главы государства, все чаще политические предлоги используются для решения собственных интересов.

    «Политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензии на собственную исключительность, уважения не принесет, — предостерег президент. — В результате мы получим дальнейший рост напряженности, противоречия, вместо того, чтобы сформировать новый устойчивый миропорядок».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #экономика #политика #валдай
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