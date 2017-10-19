Путин заявил о вмешательстве экономики в политику

В Избранное

Сочи, 19 октября. Экономика все чаще стала вмешиваться в политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, все чаще политические предлоги используются для решения собственных интересов.