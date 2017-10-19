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Помощник президента принял за шутку намерение Собчак участвовать в выборах
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    Помощник президента принял за шутку намерение Собчак участвовать в выборах

    16:42  19 Октября 2017
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    Помощник президента принял за шутку намерение Собчак участвовать в выборах

    Красная Поляна, 19 октября. Помощник российского лидера Андрей Фурсенко воспринял как шутку заявление телеведущей Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации. 

    «Я сначала решил, что это шутка, потом мне сказали, что это правда, — сказал Фурсенко в интервью журналистам. — Ну, хорошо, мы живем в свободной стране, у нас каждый имеет право, есть какие-то правила, подписи надо собрать».

    Фурсенко при этом не стал отвечать на вопрос, отдал бы он свой голос за телеведущую. 

    «Я думаю, что она точно не спойлер», — отметил он. 

    Как сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к решению Собчак принять участие в президентских выборах в России в 2018 году.

    Политолог и журналист Владимир Соловьев иронично отметил, что теперь приглашения в штаб Собчак ждет ее экс-коллега по проекту «Дом-2» Ольга Бузова.

    Автор: Тимур Румянцев
    #собчак
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