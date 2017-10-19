Путин: РФ противостоит террористам в Сирии вместе с правительством республики
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Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия противостоит террористам в Сирии вместе с правительством Арабской республики. Такое заявление он сделал в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай».
По словам российского лидера, РФ противостоит терроризму вместе с Сирией, действует согласно международному праву.
«Мы набрались терпения и с ним очень аккуратно работаем со всеми участниками процесса, уважая их интересы», — подчеркнул глава российского государства.