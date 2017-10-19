Путин: РФ противостоит террористам в Сирии вместе с правительством республики

В Избранное

Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия противостоит террористам в Сирии вместе с правительством Арабской республики. Такое заявление он сделал в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай».

По словам российского лидера, РФ противостоит терроризму вместе с Сирией, действует согласно международному праву.