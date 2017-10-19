Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Политика
Путин: РФ противостоит террористам в Сирии вместе с правительством республики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: РФ противостоит террористам в Сирии вместе с правительством республики

    16:57  19 Октября 2017  /обновлено: 17:32  19 Октября 2017
    57

    Путин: РФ противостоит террористам в Сирии вместе с правительством республики

    Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия противостоит террористам в Сирии вместе с правительством Арабской республики. Такое заявление он сделал в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай».

    По словам российского лидера, РФ противостоит терроризму вместе с Сирией, действует согласно международному праву.

    «Мы набрались терпения и с ним очень аккуратно работаем со всеми участниками процесса, уважая их интересы», — подчеркнул глава российского государства.

    Автор: Тимур Румянцев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028