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Пушков предупредил США о расплате за санкции против России
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    Пушков предупредил США о расплате за санкции против России

    16:31  19 Октября 2017
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    Пушков предупредил США о расплате за санкции против России

    Москва, 19 октября. Вашингтон скоро оценит российские контрмеры на введенные США санкции против России, заявил член Совета Федерации  Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

    «Санкции не будут для США бесплатными, — цитирует Пушкова «Инфореактор». — Скоро там смогут оценить российские контрмеры. Европа уже потеряла от них до 80 миллиардов евро. Потеряют и США».

    Ранее в среду, 19 октября, российская сторона начала подготовку законопроекта об ответных мерах Москвы на санкции США. Как отмечают источники, контрмеры Москвы могут затронуть совместную деятельность стран в космосе.

    Ранее в ООН заявили, что веденные властями Евросоюза антироссийские санкции никак не поколебали позицию официальной Москвы, однако при этом нанесли существенный ущерб экономике обеих сторон. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири призвал страны к «серьезному, заслуживающему доверия диалогу и переговорам».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #сша #пушков
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