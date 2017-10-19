Пушков предупредил США о расплате за санкции против России

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Москва, 19 октября. Вашингтон скоро оценит российские контрмеры на введенные США санкции против России, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Санкции не будут для США бесплатными, — цитирует Пушкова «Инфореактор». — Скоро там смогут оценить российские контрмеры. Европа уже потеряла от них до 80 миллиардов евро. Потеряют и США».

Ранее в среду, 19 октября, российская сторона начала подготовку законопроекта об ответных мерах Москвы на санкции США. Как отмечают источники, контрмеры Москвы могут затронуть совместную деятельность стран в космосе.

Санкции не будут для США бесплатными. Скоро там смогут оценить росс. контрмеры. Европа уже потеряла от них до 80 млрд. евро. Потеряют и США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 18, 2017

Ранее в ООН заявили, что веденные властями Евросоюза антироссийские санкции никак не поколебали позицию официальной Москвы, однако при этом нанесли существенный ущерб экономике обеих сторон. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири призвал страны к «серьезному, заслуживающему доверия диалогу и переговорам».