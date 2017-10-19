Данила Багров из «Брата» стал национальным супергероем России‍

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Москва, 19 октября. Персонаж дилогии Алексея Балабанова «Брат» Данила Багров признан национальным супергероем России по результатам он-лайн голосования, проведенного выставкой средств безопасности «Интерполитех».

Всего за героя «Брата» проголосовало 45% человек. На втором месте оказался Илья Муромец с 13% голосов, а на третьем — Глеб Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя». За него проголосовало 11% участников опроса.

Напомним, что фильм «Брат» вышел в 1997 году. В центре сюжета — ветеран Первой чеченской войны Данила Багров, который приезжает в гости к брату, в город Санкт-Петербург.

Вторая часть «Брата» вышла в 2000 году. Действие новой картины происходит в США.