Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Весь мир
Один из бывших лидеров ИГИЛ уничтожен в Афганистане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Один из бывших лидеров ИГИЛ уничтожен в Афганистане

    16:19  19 Октября 2017
    43

    Один из бывших лидеров ИГИЛ уничтожен в Афганистане

    Кабул, 19 октября. Ракетным ударом боевого дрона в Афганистане уничтожен лидер пакистанских боевиков из группировки «Джамаат уль-Ахрар».

    Подконтрольное боевикам информационное агентство опубликовало заявление группировки «Джамаат уль-Ахрар», которое заявляет об уничтожении главаря организации Омара Халида Хорасани, причастного к ряду убийств и терактов в Пакистане. Накануне боевик попал под ракетный удар, нанесенный боевым беспилотным летательным аппаратом (предположительно ВВС США), и сегодня он скончался от ран.

    Отмечается, что «Джамаат уль-Ахрар» является пакистанской ячейкой террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в России). Ранее ликвидированный Омар Халид Хорасани поддерживал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство1» на Ближнем Востоке, сообщают источники в Афганистане.

    Один из бывших лидеров ИГИЛ уничтожен в Афганистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #афганистан #игил #джамаат уль-ахрар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532