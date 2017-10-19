Один из бывших лидеров ИГИЛ уничтожен в Афганистане

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Кабул, 19 октября. Ракетным ударом боевого дрона в Афганистане уничтожен лидер пакистанских боевиков из группировки «Джамаат уль-Ахрар».

Подконтрольное боевикам информационное агентство опубликовало заявление группировки «Джамаат уль-Ахрар», которое заявляет об уничтожении главаря организации Омара Халида Хорасани, причастного к ряду убийств и терактов в Пакистане. Накануне боевик попал под ракетный удар, нанесенный боевым беспилотным летательным аппаратом (предположительно ВВС США), и сегодня он скончался от ран.

Отмечается, что «Джамаат уль-Ахрар» является пакистанской ячейкой террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в России). Ранее ликвидированный Омар Халид Хорасани поддерживал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство1» на Ближнем Востоке, сообщают источники в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.