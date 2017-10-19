Меркель призвала Евросоюз сдержать обещания перед Турцией по мигрантам
Брюссель, 19 октября. Евросоюз должен выполнить свои обязательства перед турецкой стороной, посвященные выплате трех миллиардов евро в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Политик напомнила о важной роли Турции в данной сфере.
«Мы приняли на себя обязательства в рамках соглашения Евросоюз-Турция, в котором мы пообещали, помимо уже выделенных трех миллиардов евро, выделить еще три миллиарда в последующие годы. И это обещание мы должны сдержать, — подчеркнула она.
#SONDAKİKA #Merkel: “Türkiye'ye sığınmacı alımı için yeni bir finansman' sağlanmalı.” pic.twitter.com/yhcBj9NtqK— Türk Haber Ajansı (@TurkHaberAjansi) October 19, 2017
Напомним, в конце августа канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия некоторых стран Европейского союза, которые не выполнили «домашнее задание» по борьбе с миграционным кризисом. Как подчеркнула немецкий политик, нежелание государств принимать беженцев может иметь серьезные последствия.