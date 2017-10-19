Меркель призвала Евросоюз сдержать обещания перед Турцией по мигрантам

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Брюссель, 19 октября. Евросоюз должен выполнить свои обязательства перед турецкой стороной, посвященные выплате трех миллиардов евро в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политик напомнила о важной роли Турции в данной сфере.

«Мы приняли на себя обязательства в рамках соглашения Евросоюз-Турция, в котором мы пообещали, помимо уже выделенных трех миллиардов евро, выделить еще три миллиарда в последующие годы. И это обещание мы должны сдержать, — подчеркнула она.

Напомним, в конце августа канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия некоторых стран Европейского союза, которые не выполнили «домашнее задание» по борьбе с миграционным кризисом. Как подчеркнула немецкий политик, нежелание государств принимать беженцев может иметь серьезные последствия.