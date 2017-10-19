Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Весь мир
Бывший председатель ПАСЕ: Европа немыслима без России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бывший председатель ПАСЕ: Европа немыслима без России

    16:20  19 Октября 2017
    38

    Бывший председатель ПАСЕ: Европа немыслима без России

    Москва, 19 октября. Бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт призвал Европу к конструктивному диалогу с Россией.

    «Я всегда считал и настаиваю на том, что Россия  — европейская страна и что Европа немыслима без России, как, разумеется, и Россия без Европы. И история это подтверждает  — не только географическая близость, но и наша общая история, которая насчитывает много веков. Мы должны быть союзниками», — заявил экс-глава ПАСЕ в интервью RT.

    Аграмунт также отметил, что некоторые страны или отдельные парламентарии желают возвращения в прошлое, к холодной войне. 

    «Я считаю это ошибкой. России нужно помочь улучшить ее демократические структуры, разделение власти и все прочее. Надо помогать России настолько, насколько это возможно, и надеюсь, что власти России позволят помочь себе», — добавил Аграмунт.

    Бывший председатель ПАСЕ также заявил, что Совет Европы должен оказывать помощь молодым демократиям, но только действуя постепенно и понимая специфику других стран.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #пасе #европа #диалог
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532