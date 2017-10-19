Бывший председатель ПАСЕ: Европа немыслима без России

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Москва, 19 октября. Бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт призвал Европу к конструктивному диалогу с Россией.

«Я всегда считал и настаиваю на том, что Россия — европейская страна и что Европа немыслима без России, как, разумеется, и Россия без Европы. И история это подтверждает — не только географическая близость, но и наша общая история, которая насчитывает много веков. Мы должны быть союзниками», — заявил экс-глава ПАСЕ в интервью RT.

Аграмунт также отметил, что некоторые страны или отдельные парламентарии желают возвращения в прошлое, к холодной войне.

«Я считаю это ошибкой. России нужно помочь улучшить ее демократические структуры, разделение власти и все прочее. Надо помогать России настолько, насколько это возможно, и надеюсь, что власти России позволят помочь себе», — добавил Аграмунт.

Бывший председатель ПАСЕ также заявил, что Совет Европы должен оказывать помощь молодым демократиям, но только действуя постепенно и понимая специфику других стран.