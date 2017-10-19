Путин: Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности

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Сочи, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на итоговой сессии клуба «Валдай» заявил, что никакие самые современные технологии не обеспечат устойчивое развитие. По его словам, гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека.

«Иначе новый мир, вместе благоденствий и перспектив для каждого, может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтами и ростом противоречий», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что уже сегодня растущее неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности, и как результат, радикализацию.