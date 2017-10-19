«Мажорка», наехавшая на пешеходов в Харькове, отказалась давать показания

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Харьков, 19 октября. 20-летняя виновница аварии, повлекшей за собой смерть шести человек, отказалась давать показания против себя, сославшись на конституцию Украины.

Об этом украинским СМИ сообщил начальник следственного управления. В ходе расследования уже удалось установить, что за рулем Lexus на момент ДТП находилась именно задержанная. Сам автомобиль принадлежит ее отчиму.

По данным полиции, виновница трагедии уже четырежды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мера пресечения в отношении нее будет определена 20 октября в Киевском районном суде Харькова. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла вечером 18 октября на одной из центральных улиц Харькова. Lexus, за рулем которого была 20-летняя «мажорка», продолжил движение на красный свет на перекрестке и на полном ходу врезался Volkswagen Touareg, после чего его вынесло на тротуар. В результате ДТП шесть человек погибли.