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Политика
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Политика
Путин: Россия не планирует выходить из договора СНВ-III
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    Путин: Россия не планирует выходить из договора СНВ-III

    18:36  19 Октября 2017  /обновлено: 19:04  19 Октября 2017
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    Путин

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует выходить из договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), даже не смотря на то, что он не устраивает партнеров. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Путин напомнил, что в 2001 году администрация президента США Джорджа Буша-младшего в одностороннем порядке заявила о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

    «Теперь мы слышим, что СНВ-III тоже не очень устраивает. Мы не собираемся из него выходить. Нас тоже что-то, может быть, не устраивает. Это же всегда элемент какого-то компромисса. Но наличие договоренностей лучше, чем отсутствие таких договоренностей. Понимая это, мы будем все делать, чтобы выполнять свои обязательства. И будем их исполнять», — сказал глава государства.

    Путин также добавил, что Россия выполняет ряд соглашений с США в одностороннем порядке, в то время как Вашингтон оправдывает свое бездействие отсутствием средств.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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