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Политика
Путин: Будущее человечества может быть только общим
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    Путин: Будущее человечества может быть только общим

    18:06  19 Октября 2017  /обновлено: 18:20  19 Октября 2017
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    Путин: Будущее человечества может быть только общим

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за безопасность в мире лежит международное сообщество. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Важно сочетать глобальную взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого народа и каждого региона. Надо с уважением относиться к суверенитету - основе всей системы международных отношений», — сказал Путин

    Глава государства отметил, что будущее человечества может быть только общим. И ответственность за то, чтобы мир был бесконфликтным, лежит на международном сообществе.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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