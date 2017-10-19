Путин: Будущее человечества может быть только общим

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за безопасность в мире лежит международное сообщество. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Важно сочетать глобальную взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого народа и каждого региона. Надо с уважением относиться к суверенитету - основе всей системы международных отношений», — сказал Путин

Глава государства отметил, что будущее человечества может быть только общим. И ответственность за то, чтобы мир был бесконфликтным, лежит на международном сообществе.