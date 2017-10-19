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Политика
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Политика
Путин: Со стороны Запада все больше проявляется эгоизм
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    Путин: Со стороны Запада все больше проявляется эгоизм

    17:27  19 Октября 2017  /обновлено: 18:13  19 Октября 2017
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    Путин

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад в международной политике все чаще стал проявлять эгоизм. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Да, мы слышим декларации западных стран о приверженности решению мировых проблем. Однако на деле видим все больше проявление эгоизма. Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня. Девальвируются базовые, многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения», — отметил Путин.

    Глава государства также добавил, что стратегический выигрыш в современном мире невозможен за счет других, а попытки реализовать подобную политику не принесут, результатов.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #валдай
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