Путин: Со стороны Запада все больше проявляется эгоизм

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад в международной политике все чаще стал проявлять эгоизм. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Да, мы слышим декларации западных стран о приверженности решению мировых проблем. Однако на деле видим все больше проявление эгоизма. Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня. Девальвируются базовые, многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что стратегический выигрыш в современном мире невозможен за счет других, а попытки реализовать подобную политику не принесут, результатов.