Путин о ситуации в Каталонии: Европе надо было раньше думать

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что референдум в Каталонии наглядно продемонстрировал насколько может оказаться хрупкой ситуация даже в таком благополучном государстве как Испания. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин отметил, что в Европе знали о существовании противоречий в Испании, которые имеют глубокие исторические корни, однако никто не предпринимал попыток для их урегулирования.

«Раньше надо было думать об этом. Что никто не знал о противоречиях?…» — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что референдум в Каталонии является внутренним делом Испании, поэтому мировому сообществу необходимо руководствоваться демократическими принципами.