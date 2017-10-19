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Политика
Путин о ситуации в Каталонии: Европе надо было раньше думать
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    Путин о ситуации в Каталонии: Европе надо было раньше думать

    17:20  19 Октября 2017  /обновлено: 17:21  19 Октября 2017
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    Путин

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что референдум в Каталонии наглядно продемонстрировал насколько может оказаться хрупкой ситуация даже в таком благополучном государстве как Испания. Об этом глава государства заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. 

    Путин отметил, что в Европе знали о существовании противоречий в Испании, которые имеют глубокие исторические корни, однако никто не предпринимал попыток для их урегулирования.

    «Раньше надо было думать об этом. Что никто не знал о противоречиях?…» — подчеркнул Путин.

    Он также добавил, что референдум в Каталонии является внутренним делом Испании, поэтому мировому сообществу необходимо руководствоваться демократическими принципами.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #валдай
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