Глава МИД Польши раскритиковал Венгрию за частые визиты Путина

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Варшава, 19 октября. Варшава не радуется частым визитам президента России Владимира Путина в Венгрию, потому что у нее другое мнение об этой стране, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

У главы внешнеполитического ведомства Польши спросили, как он относится к тому, что Путин дважды за год посещал Венгрию.

«Мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение», — ответил Ващиковский.

Глава МИД Польши обратился к властям Венгрии с напоминанием о том, что «нужно соответствовать позиции ЕС в отношениях с Россией».

Он отметил, что Венгрия зависима от российского газа, поэтому должна сохранять сотрудничество с Москвой. Венгерский министр также выразил надежду, что европейские страны к 2022 году полностью уйдут от зависимости от российского газа.