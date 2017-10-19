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Глава МИД Польши раскритиковал Венгрию за частые визиты Путина
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    Глава МИД Польши раскритиковал Венгрию за частые визиты Путина

    16:13  19 Октября 2017
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    Глава МИД Польши раскритиковал Венгрию за частые визиты Путина

    Варшава, 19 октября. Варшава не радуется частым визитам президента России Владимира Путина в Венгрию, потому что у нее другое мнение об этой стране, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    У главы внешнеполитического ведомства Польши спросили, как он относится к тому, что Путин дважды за год посещал Венгрию. 

    «Мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение», — ответил Ващиковский.

    Глава МИД Польши обратился к властям Венгрии с напоминанием о том, что «нужно соответствовать позиции ЕС в отношениях с Россией».

    Глава МИД Польши раскритиковал Венгрию за частые визиты Путина

    Он отметил, что Венгрия зависима от российского газа, поэтому должна сохранять сотрудничество с Москвой. Венгерский министр также выразил надежду, что европейские страны к 2022 году полностью уйдут от зависимости от российского газа.

    «Но если будет альтернатива, и Венгрия не воспользуется ею, мы можем изменить свое мнение», — добавил Ващиковский.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #польша #газ #венгрия #визиты
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