Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой

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Киев, 19 октября. Митингующие возле здания Верховной рады Украины требуют, чтобы глава страны Петр Порошенко в четверг, до конца дня, внес на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суде. Об этом передает корреспондент ФАН с места событий.

Участники акции протеста требуют, чтобы это «было сделано немедленно». Организаторы акции попросили протестующих не уходить по домам.

Отмечается, что митингующие возле Рады в столице Украины позитивно отнеслись к решению парламента о направлении законопроектов о лишении депутатов неприкосновенности.

Митингующие требуют от Порошенко до конца сегодняшнего дня внести на рассмотрение законопроект о формировании антикоррупционных судов на территории Украины, передает корреспондент ФАН.

Напомним, накануне возле Рады произошли столкновения между митингующими и сотрудниками полиции. В четверг возле стен Рады снова начался митинг, в котором участвуют около тысячи человек.