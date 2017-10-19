Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой
Киев, 19 октября. Митингующие возле здания Верховной рады Украины требуют, чтобы глава страны Петр Порошенко в четверг, до конца дня, внес на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суде. Об этом передает корреспондент ФАН с места событий.
Участники акции протеста требуют, чтобы это «было сделано немедленно». Организаторы акции попросили протестующих не уходить по домам.
Отмечается, что митингующие возле Рады в столице Украины позитивно отнеслись к решению парламента о направлении законопроектов о лишении депутатов неприкосновенности.
Митингующие требуют от Порошенко до конца сегодняшнего дня внести на рассмотрение законопроект о формировании антикоррупционных судов на территории Украины, передает корреспондент ФАН.
Напомним, накануне возле Рады произошли столкновения между митингующими и сотрудниками полиции. В четверг возле стен Рады снова начался митинг, в котором участвуют около тысячи человек.