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Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой
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    Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой

    16:03  19 Октября 2017
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    Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой

    Киев, 19 октября. Митингующие возле здания Верховной рады Украины требуют, чтобы глава страны Петр Порошенко в четверг, до конца дня, внес на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суде. Об этом передает корреспондент ФАН с места событий. 

    Участники акции протеста требуют, чтобы это «было сделано немедленно». Организаторы акции попросили протестующих не уходить по домам.

    Отмечается, что митингующие возле Рады в столице Украины позитивно отнеслись к решению парламента о направлении законопроектов о лишении депутатов неприкосновенности. 

    Немедленно: новое требование к Порошенко высказали на митинге под Радой

    Митингующие требуют от Порошенко до конца сегодняшнего дня внести на рассмотрение законопроект о формировании антикоррупционных судов на территории Украины, передает корреспондент ФАН.

    Напомним, накануне возле Рады произошли столкновения между митингующими и сотрудниками полиции. В четверг возле стен Рады снова начался митинг, в котором участвуют около тысячи человек.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #верховная рада #митинг
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