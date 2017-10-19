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Курды контролируют только 98% Ракки — эксперты
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    Курды контролируют только 98% Ракки — эксперты

    16:05  19 Октября 2017
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    Курды контролируют только 98% Ракки — эксперты

    Ракка, 19 октября. Курдские отряды «Сирийских демократических сил» контролируют порядка 98 процентов города Ракка, заявил представитель ВС США полковник Райан Диллон.

    Райан Диллон заявил, что, не смотря на заявление пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) о полном освобождении Ракки, на деле курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) в данный момент контролируют порядка 98 процентов города.

    Сейчас курды проверяют последние здания и ищут подземные туннели, в которых до сих пор могут укрываться боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Не стоит забывать и о «спящих» ячейках «Халифата», которые игиловцы практически всегда оставляют в покинутых городах, отметил Диллон.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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