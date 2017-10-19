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Ракка, 19 октября. Курдские отряды «Сирийских демократических сил» контролируют порядка 98 процентов города Ракка, заявил представитель ВС США полковник Райан Диллон.

Райан Диллон заявил, что, не смотря на заявление пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) о полном освобождении Ракки, на деле курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) в данный момент контролируют порядка 98 процентов города.

Сейчас курды проверяют последние здания и ищут подземные туннели, в которых до сих пор могут укрываться боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Не стоит забывать и о «спящих» ячейках «Халифата», которые игиловцы практически всегда оставляют в покинутых городах, отметил Диллон.

#SDF has cleared 98% of Raqqa -- Small pocket east of stadium remains. Checking buildings/tunnels for any last #ISIS holdouts. #defeatDaesh — OIR Spokesman (@OIRSpox) October 19, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.