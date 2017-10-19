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Политика
Путин призвал мировое сообщество к глобальному диалогу
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    Путин призвал мировое сообщество к глобальному диалогу

    17:25  19 Октября 2017
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    Путин

    Сочи, 19 октября. Глава государства РФ Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что необходимо перестать оглядываться назад, поскольку назрел разговор глобального сообщества. 

    Президент России Владимир Путин считает, что «ответственность перед будущим — вот что должно должно объединять страны мира», ибо реальность меняется очень быстро. Он подчеркнул, что «необходимо перестать оглядываться назад, поскольку назрел разговор глобального сообщества». 

    «Человечество никогда не обладало таким могуществом, как сейчас», — отметил Путин.

    Однако власть «распылена  между государствами, корпорациями, общественными и религиозными организациями, даже отдельными гражданами». Владимир Путин резюмировал, что пришло время объединиться для выстраивания мира будущего.

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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