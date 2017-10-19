Путин: Стратегический выигрыш невозможен за счет других стран

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Сочи, 19 октября. Стратегический выигрыш невозможен за счет других стран. Претензии на собственную исключительность не принесут уважения и величия, а наоборот — вызовут противодействие и отторжение, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других», — обратил внимание российский президент.

Глава государства отметил, что соперничество между странами приведет к росту напряженности в мире. Однако он подчеркнул, что необходимо путем сотрудничества «сформировать устойчивый, стабильный миропорядок».