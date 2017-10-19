Путин: Россия должна развиваться путем эволюции, а не революции

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин прокомментировал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» вопрос об уроках революции 1917 года, отметив необходимость развития страны через эволюцию.

Глава государства Владимир Путин считает, что Россия должна «развиваться не через революцию, а путем эволюции». Таким образом он затронул вопрос об итогах революции 1917 года, столетие которой отмечает страна в этом году.

Путин добавил, что развитие возможно «не ценой разрушения государственности, а путем последовательного движения вперед». Однако события столетней давности «дали мощный стимул преобразований по всему миру, породив соперничество и конкуренцию».