На ком будет кровь: эксперт рассказал, зачем «Правый сектор» провоцируют на штурм Рады

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Если Верховная рада Украины сегодня же не проголосует за принятие всех требований нового Майдана, «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) пойдет на штурм здания парламента.

Об этом пишет Strana.ua со ссылкой на одного из бойцов националистической организации, поделившегося с ней своими планами на условиях анонимности.

По мнению украинского политолога Юрия Городненко, новый Майдан под стенами Рады был устроен для того, чтобы некоторые украинские политики смогли откреститься от грехов предыдущего. Штурм Рады «Правым сектором»1 в этом смысле придется как нельзя кстати.

«Сейчас между украинскими политиками идет борьба за то, на ком будет вся кровь, пролитая на прошлом Майдане и кто будет отвечать за все ошибки, совершенные с 2014 года. Попросту говоря, «святая Троица» украинской политики — Порошенко, Тимошенко и Аваков — пытается определить, кто из них станет крайним и на кого удастся повесить все преступления. Но «Правый сектор» и другие украинские радикалы будут крайними в любом случае. На это указывает хотя бы недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса, содержащий в себе пункты, потенциально позволяющий подвести добровольческие батальоны под уголовную ответственность. Борьба ведется за то, кто из основных украинских политиков падет вместе с «Правым сектором», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вполне возможно, что к сообщению Strana.ua действительно следует прислушаться, считает Городненко. Даже если бы «Правый сектор» сам не хотел пойти на штурм Верховной рады, его следовало бы заставить сделать это. Украинскому руководству сейчас крайне выгодно спровоцировать националистов на необдуманные действия, за которые их потом можно было бы наказать.

«Конечно, «Правый сектор» всегда был абсолютно марионеточным образованием. Это люди, которые всегда были на службе других и не были самостоятельной политической силой. Другое дело, что сейчас украинские политики могут их подставить ради того, чтобы потом с безопасностью для себя зачистить. Если чем-то штурм Рады и обернется — то только этим», — суммирует свою позицию политолог.

Из основных украинских политиков Арсен Аваков, министр внутренних дел, наиболее тесным образом ассоциируется с националистическими батальонами. Он вполне может отдать команду зачистить от ультранационалистов площадь перед Радой, но это не значит, что, пав, те не поволокут его за собой.

«Правый сектор» может идти на штурм чего угодно. Но я сильно сомневаюсь, что все это завершится еще одним переворотом. Максимум — Саакашвили и те, кто состоит с ним в команде, его «партнеры», используют все это, чтобы раскачать ситуацию в стране и добиться досрочных выборов. Но любой переворот ударит сейчас против того, кто его организовал. Ему будет просто нечем легитимировать свою власть. Если Евромайдан поддерживался ЕС и США, то здесь этого нет. Без такой поддержки захват власти «Правым сектором», Саакашвили или кем-либо еще будет чистым уголовным преступлением. На того, кто придет к власти таким способом, просто повесят все преступления последних нескольких лет и неважно, был ли он в должности и когда они совершались», — подводит итог Юрий Городненко.

1 Организация запрещена на территории РФ.