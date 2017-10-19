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Политика
Путин: Отношения стран построены на балансе взаимодействия и конкуренции
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    Путин: Отношения стран построены на балансе взаимодействия и конкуренции

    16:56  19 Октября 2017  /обновлено: 17:25  19 Октября 2017
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    Путин: Отношения стран построены на балансе взаимодействия и конкуренции

    Сочи, 19 октября. Интересы государств не всегда совпадают  — это сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Путин подчеркнул, что интересы стран не всегда совпадают. Он отметил, что это нормально.

    «Такова неизменная сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции», — заметил глава государства.

    Путин констатировал, что, когда баланс нарушается, когда какая-то страна продавливает свои интересы любой ценой, «противоречия становятся непредсказуемыми и опасными». Президент добавил, что так появляются жесткие конфликты.

    «Ни одна реальная международная проблема в таким условиях и при такой постановке вопроса не решается, — заявил российский лидер, — отношения между странами только деградируют».

     

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сочи #валдай
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