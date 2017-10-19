Путин: Отношения стран построены на балансе взаимодействия и конкуренции

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Сочи, 19 октября. Интересы государств не всегда совпадают — это сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин подчеркнул, что интересы стран не всегда совпадают. Он отметил, что это нормально.

«Такова неизменная сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции», — заметил глава государства.

Путин констатировал, что, когда баланс нарушается, когда какая-то страна продавливает свои интересы любой ценой, «противоречия становятся непредсказуемыми и опасными». Президент добавил, что так появляются жесткие конфликты.