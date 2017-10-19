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Президент Хорватии: Москва стала важным инвестиционным партнером Загреба
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    Президент Хорватии: Москва стала важным инвестиционным партнером Загреба

    16:27  19 Октября 2017
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    Президент Хорватии: Москва стала важным инвестиционным партнером для Загреба

    Москва, 19 октября. Россия является важным инвестиционным партнером для хорватской стороны. Об этом заявила в четверг президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая встретилась с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

    Ранее хорватский политик указала на то, что санкции не отразились на интересе российских инвесторов к Загребу.

    «Россия — важный экономический партнер Хорватии во многих аспектах, особенно в торговом и инвестиционном… Мое присутствие на этом мероприятии подтверждает решимость Хорватии к упрочению связей с Россией», — подчеркнула Грабар-Китарович в своем выступлении на открытии российско-хорватского экономического форума.

    Напомним, 18 октября глава Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #хорватия
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