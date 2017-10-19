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Политика
Путин призвал решать проблему КНДР путем диалога
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    Путин призвал решать проблему КНДР путем диалога

    17:00  19 Октября 2017  /обновлено: 17:09  19 Октября 2017
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    Путин

    Сочи, 19 октября. Глава государства РФ Владимир Путин во время выступления на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, но призывает страны к диалогу. 

    Россия осуждает позицию КНДР по ракетно-ядерной программе и при этом выполняет все решения Совбеза ООН. 

    «Но мы призываем решать эту проблему путем диалога», — сказал Путин. 

    Президент России подчеркнул, что не стоит загонять в угол Пхеньян, не нужно угрожать.

    «Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится, КНДР — это суверенное государство», — добавил он. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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