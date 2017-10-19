Путин призвал решать проблему КНДР путем диалога

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Сочи, 19 октября. Глава государства РФ Владимир Путин во время выступления на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, но призывает страны к диалогу.

Россия осуждает позицию КНДР по ракетно-ядерной программе и при этом выполняет все решения Совбеза ООН.

«Но мы призываем решать эту проблему путем диалога», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что не стоит загонять в угол Пхеньян, не нужно угрожать.