Владимир Путин: Ситуацию на Ближнем Востоке пытались переформатировать силой оружия

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке осложнена из-за того, что ее пытались переформатировать, применяя оружие.

«Ближний Восток попытались переформатировать силой оружия, хотя можно было нанести совместный удар по терроризму. Эти действия породили перманентный хаос в регионе», — заявил Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи.

Путин также добавил, что любые конфронтации, будь то ситуация в Сирии, КНДР или на Украине, должны решаться мирным путем. По словам президента, самые сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать.