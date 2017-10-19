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Россия
Владимир Путин: Ситуацию на Ближнем Востоке пытались переформатировать силой оружия
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    Владимир Путин: Ситуацию на Ближнем Востоке пытались переформатировать силой оружия

    17:02  19 Октября 2017  /обновлено: 17:51  19 Октября 2017
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    Владимир Путин: Ситуацию на Ближнем Востоке пытались переформатировать силой оружия

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке осложнена из-за того, что ее пытались переформатировать, применяя оружие.  

    «Ближний Восток попытались переформатировать силой оружия, хотя можно было нанести совместный удар по терроризму. Эти действия породили перманентный хаос в регионе», — заявил Путин, выступая на итоговой пленарной сессии Валдайского форума в Сочи.  

    Путин также добавил, что любые конфронтации, будь то ситуация в Сирии, КНДР или на Украине, должны решаться мирным путем. По словам президента, самые сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать.

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #ближний восток
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