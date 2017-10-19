Что делать, если ребенок — наркоман: Онищенко выступает за тестирование школьников

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Министерство образования и науки предложило законодательно закрепить ежегодное тестирование на наркотики учащихся школ, а также средних и высших учебных заведений.

В пояснительной записке Минобрнауки говорится, что проведение психологического тестирования и медицинских осмотров учащихся для выявления незаконного потребления наркотиков проводится в соответствии со статьей 53.4 федерального закона №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах». Инициативу Минобрнауки положительно восприняли в Государственной думе. Однако, как отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, разумная идея не должна превратиться в очередную кампанейщину.

«Безусловно, это правильное решение, и этот вопрос уже неоднократно понимался, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — И, если Минобрнауки решило превратить подобное тестирование в повседневную практику, — эта инициатива заслуживает всяческого одобрения».

По словам Онищенко, ничего необычного в таком предложении нет — оно идет в русле плановых прививок, регулярных обследований детей на туберкулез и другие заболевания, и т.д.

«Отмечу, употребление наркотиков само по себе уже является медицинской проблемой, — подчеркнул первый зампред комитета ГД по образованию и науке. — А если речь идет о детях, то даже при разовом употреблении наркотика можно говорить о формировании у ребенка зависимости с возможным переходом в наркоманию».

Однако предложение Минобрнауки требует серьезной проработки, считает Геннадий Онищенко.

«Чтобы предложение о ежегодном тестировании на наркотики не превратилось в бесполезную и организационно неверно оформленную идею, прежде всего его надо соизмерить с возможностями нашего здравоохранения, — подчеркнул собеседник ФАН. — Выявить — этого мало. Нужно продумать последующие действия. Я из своей медицинской практики могу напомнить — когда у нас при проведении диспансеризации у людей выявляют какие-то изменения в организме, требующие в том числе медицинского вмешательства, на этом порой все и заканчивается. Потому что нет необходимых возможностей в той или иной местности, нет необходимых средств, и хорошие идеи часто просто угасают. От них или отказываются, или они превращаются в формальность, или мероприятия вроде бы проводят, но на этом все заканчивается».

Чтобы этого не произошло с ежегодной проверкой детей на наркотики, по мнению Геннадия Онищенко, министерства образования и здравоохранения должны действовать сообща.

«Было бы правильно Минздраву и Минобрнауки выработать совместный документ, — отметил депутат. — И в случае выявления факта употребления наркотиков, а такие случаи, безусловно будут, нужно, чтобы такого ребенка сразу брали на соответствующий учет и проводили с ним профилактические, а, возможно, и лечебные мероприятия. Конечно, тут надо сразу же, как говорится, «на берегу», решить все вопросы с соблюдением этических норм. Ведь если у ребенка выявляется наркотическая зависимость — это уже диагноз. Значит, это вопрос медицинской этики. Как говорится, об этом должен знать только тот, кто должен это знать. Нельзя допустить, чтобы подобная информация становилась общешкольной или общеуличной новостью. Нельзя допускать, чтобы начиналась травля ребенка или еще какие-то действия, которые будут только усугублять ситуацию».

По словам Геннадия Онищенко, документ нужно разрабатывать также в контакте с правоохранительными органами в вопросах, касающихся их компетенции.

«Все это необходимо для того, чтобы сам факт выявления знакомства ребенка с наркотиками имел продуманные адекватные последствия по его социальной, медицинской и даже поведенческой реабилитации, — отметил Онищенко. — Просто выпустить документ только от одного ведомства недостаточно, чтобы избежать риска кампанейщины».

Геннадий Онищенко также добавил, что чем продуманнее будут действия ведомств, тем меньше возникнет разговоров о якобы нарушении прав человека.

«Такого рода предложения нередко сопровождаются выступлениями либеральной общественности, что такие меры — это якобы нарушение прав человека. Хотя, когда ребенок еще в школе подсел на наркотики, — это не вопрос прав человека — это трагедия, — отметил он. — Да, по закону такие обследования могут проводиться только добровольно. Хотя какая «добровольность», когда ребенок уже болен, когда он уже распробовал этот яд — наркотики? Тем не менее, в том числе для того, чтобы успокоить либеральную общественность, нужно законодательно закрепить, что насильно такие обследования проводить нельзя».

По словам Геннадия Онищенко, важно действовать в полном контакте с родителями, которые должны дать согласие на проведение тестирования своих детей.