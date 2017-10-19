Эшелонированная противовоздушная оборона: корабельный ЗРАК «Кортик»

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Боевой модуль 3С87 «Кортик» (экспортное наименование «Каштан») — это зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) морского базирования. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Грозное оружие

Работы над «Кортиком» начались еще в конце семидесятых Конструкторским бюро приборостроения ГУП «КБП». Руководителем проекта стал Аркадий Шипунов.

Боевой модуль «Кортик» может быть установлен практически на любом участке палубы корабля, в зависимости от необходимости. Общий вес модуля составляет 9500 килограмм (12 тысяч килограмм с боекомплектом).

Заметим, что основное оборудование боевого модуля монтируется на общей поворотной платформе, которая позволяет наводить ракетно-артиллерийское вооружение в горизонтальной плоскости. Верхняя часть поворотного модуля содержит радиолокационную и оптико-электронную станцию, которая предназначается для наведения вооружения на цель. На боковых поверхностях боевого модуля «Кортика» находятся ракеты и пушки.

Артиллерийская часть боевого модуля обладает двумя автоматическими пушками АО-18 калибра 30 миллиметров. Шестиствольные орудия могут стрелять с темпом до 4,5-5 тысяч выстрелов в минуту и вести эффективный огонь на дальностях до 1500-2000 метров. Максимальная прицельная дальность достигает при этом четырех километров.

Стоит обратить внимание, что во избежание повреждения ракет пороховыми газами блоки стволов обеих пушек были прикрыты цилиндрическими кожухами. Боезапас каждой из пушек, который готов к применению, состоит из 500 снарядов. Система боепитания «Кортика» использует шнековую беззвеньевую подачу снарядов к орудиям. Весь боеприпас хранится в двух барабанах, которые находятся рядом с пушками.

Боевой модуль «Кортик» способен уничтожить цель различного типа, которая находится в секторе радиусом до 8 километров и шириной приблизительно 350 метров от оси 3С87. «Кортик» способен создать эшелонированную противовоздушную оборону. То есть на дальностях от 1,5 до 8 километров потенциальный противник атакуется сначала управляемыми ракетами, и если цели удалось прорваться через ракетную оборону, на нее обрушивается очередь двух скорострельных пушек.

«Кортик» может атаковать как самолеты и высокоточное авиационное вооружение, так и противокорабельные ракеты. Подчеркнем, что заявленная вероятность поражения цели, которая находится в зоне действия модуля, превышает 95 процентов.

Новое дыхание

В 2008 году в состав Военно-Морского флота Российской Федерации был принят сторожевой корабль «Стерегущий», который был вооружен новейшей ЗРАК «Кортик-М». От базовой модели модернизированный вариант отличается отдельными элементами конструкции и вооружением. Так, удалось добиться заметного облегчения самой конструкции. Полная масса боевого модуля с боекомплектом не превышает 10 тонн.

Кроме того, «Кортик-М» получил и новые пушки, и новые ракеты. Также стоит отметить обновленную радиоэлектронную часть корабельного зенитного комплекса.

Время реакции улучшенной версии боевого модуля заметно меньше, чем у предыдущей модели. Этот показатель колеблется в пределах от трех-шести до пяти-семи секунд. Для сравнения, прошлая версия комплекса могла атаковать цель лишь через шесть-восемь секунд после ее обнаружения.