Путин: ООН должна оставаться центром международной системы

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин, выступая в итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай», напомнил, что в 2045 году ожидается юбилей Организации Объединенных Наций.

«Ее создание стало символом того, что человечество может следовать общим правилам», — заявил глава государства.

Когда от этих правил отступали, всегда были негативные последствия, подчеркнул президент. Кроме того, были попытки дискредитировать ООН или контролировать со стороны определенных сил, но все они провалились.

Путин считает, что ООН должна оставаться центром международной системы.