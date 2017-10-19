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Политика
Путин: Западные партнеры открыто вмешиваются в дела других государств
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    Путин: Западные партнеры открыто вмешиваются в дела других государств

    17:10  19 Октября 2017
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    Путин: Западные партнеры открыто вмешиваются в дела других государств

    Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин, выступая в итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай», рассказал об отношениях Москвы и Запада после распада СССР.

    По словам президента, западные партнеры стали открыто вмешиваться в дела других государств.

    «Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО», — заявил глава государства.

    Между странами возник тяжелый груз взаимного недоверия. Глобальный дисбаланс при этом усилился, подчеркнул Путин.

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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