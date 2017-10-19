Путин: Западные партнеры открыто вмешиваются в дела других государств

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Сочи, 19 октября. Президент России Владимир Путин, выступая в итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай», рассказал об отношениях Москвы и Запада после распада СССР.

По словам президента, западные партнеры стали открыто вмешиваться в дела других государств.

«Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО», — заявил глава государства.

Между странами возник тяжелый груз взаимного недоверия. Глобальный дисбаланс при этом усилился, подчеркнул Путин.