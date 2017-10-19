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Политика
Путин прокомментировал заявления Трампа о ядерном взаимодействии РФ и США
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    Путин прокомментировал заявления Трампа о ядерном взаимодействии РФ и США

    17:14  19 Октября 2017  /обновлено: 17:58  19 Октября 2017
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    Путин2

    Москва, 19 октября. Взаимодействие в ядерной сфере между Россией и США крайне важно, так как эти страны несут особую ответственность перед всем миром. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который прокомментировал последние высказывания главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

    «Действительно, это важнейшая сфера — взаимодействие России с Соединенными Штатами... Россия и США несут особую ответственность перед всем миром – как две крупнейшие ядерные державы», — отметил российский лидер в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай-2017».

    Напомним, ранее Госдеп США проинформировал о том, что российская и американская стороны продолжают соблюдать условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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