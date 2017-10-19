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Политика
Путин: Россия делает ставку на высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному
Политика
Путин: Запад пытается делить борцов за независимость на «правильных» и «сепаратистов»
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    Путин: Запад пытается делить борцов за независимость на «правильных» и «сепаратистов»

    17:03  19 Октября 2017  /обновлено: 17:33  19 Октября 2017
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    Москва, 19 октября. Западные страны пытаются делить борцов за независимость и свободу на «правильных» и «сепаратистов», которые не могут отстаивать свои права с помощью демократических механизмов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай-2017».

    Глава государства напомнил о том, что европейские страны в свое время поддержали распад целого ряда государств. Однако сейчас они противятся референдумам в Каталонии и Иракском Курдистане.

    «Возникает вопрос – что мы будем делать? Как к этому относиться? Получается, что, на взгляд наших коллег, есть «правильные» борцы за независимость и свободу, и есть «сепаратисты», которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов», — подчеркнул он.

    По мнению Путина, подобные двойные стандарты таят в себе серьезную опасность для развития Европы, а также для продвижения интеграционных процессов во всем мире.

    Автор: Алексей Громов
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