«Изменился флаг, но зло осталось неизменным»: SDF в Ракке сравнили с ИГИЛ

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Ракка, 19 октября. Жители Ракки сравнивают курдов из «Сирийских демократических сил» с боевиками «Исламского государства»1.

Жители Ракки сравнили оппозиционные «Сирийские демократические силы», отмечающие освобождение Ракки, с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые накануне покинули населенный пункт.

Видео с празднующими курдами, которые «дрифтят» по центральной площади города на броне БТР, вызвало у сирийцев ассоциацию с подобными кадрами, опубликованными «Халифатом», на которых исламисты точно также разъезжали по захваченной Ракке на бронетехнике. Флаг изменился, говорят жители Ракки, но зло осталось неизменным.

1 Организация запрещена на территории РФ.