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«Изменился флаг, но зло осталось неизменным»: SDF в Ракке сравнили с ИГИЛ
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    «Изменился флаг, но зло осталось неизменным»: SDF в Ракке сравнили с ИГИЛ

    15:36  19 Октября 2017
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    «Изменился флаг, но зло осталось неизменным»: SDF в Ракке сравнили с ИГИЛ

    Ракка, 19 октября. Жители Ракки сравнивают курдов из «Сирийских демократических сил» с боевиками «Исламского государства»1.

    Жители Ракки сравнили оппозиционные «Сирийские демократические силы», отмечающие освобождение Ракки, с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые накануне покинули населенный пункт.

    Видео с празднующими курдами, которые «дрифтят» по центральной площади города на броне БТР, вызвало у сирийцев ассоциацию с подобными кадрами, опубликованными «Халифатом», на которых исламисты точно также разъезжали по захваченной Ракке на бронетехнике. Флаг изменился, говорят жители Ракки, но зло осталось неизменным.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #ракка
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