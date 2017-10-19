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Россия
Мир вступил в эпоху стремительных перемен — Путин
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    Мир вступил в эпоху стремительных перемен — Путин

    16:55  19 Октября 2017  /обновлено: 16:58  19 Октября 2017
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    Мир вступил в эпоху стремительных перемен — Путин

    Сочи, 19 октября. Мир вступил в эпоху стремительных перемен, качественно новые процессы разворачиваются во всех сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении в ходе финальной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Российский лидер подчеркнул, что техническая революция сегодня переплетается с изменениями на международной арене.

    «Нельзя предусмотреть все риски, но нужно понимать, чувствовать, искать нетривиальные ответы на вопросы, которые поставит будущее», — заявил президент.

    Он отметил, что темпы развития сегодня предполагают быструю реакцию на происходящее. «Мир вступил в эпоху стремительных перемен», — сказал Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сочи #валдай
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