Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Украина
На Украине признали успех Керченского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине признали успех Керченского моста

    16:21  19 Октября 2017
    176

    На Украине признали успех Керченского моста

    Киев, 19 октября. Российская сторона решила построить Керченский мост, потому что у нее были все гарантии успешности этого проекта, заявил украинский военный аналитик Алексей Арестович.

    «Несмотря на все песни о том, что мост не будет достроен или завалится, его достроят», — констатировал Арестович.

    Аналитик обратил внимание, что Керченский мост потребовал от Москвы серьезных затрат. Он назвал его «дорогой игрушкой». Однако эксперт отметил, что российская сторона просчитала все риски перед его созданием.

    «Если бы не было гарантий успешности проекта, они бы не начинали, — цитирует Арестовича «Обозреватель». — Если бы не было реальных перспектив, никто не выделил бы деньги на такое ненадежное строительство».

    При это украинец добавил, что считает строительство Керченского моста так называемым «элементом информационно-психологической борьбы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в то время, когда строители Крымского моста совершают технологические операции мирового уровня, в Киеве «с помпой» открывают биотуалеты. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #керченский мост #проект #успех
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2885
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1109
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        988
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        530