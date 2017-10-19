На Украине признали успех Керченского моста

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Киев, 19 октября. Российская сторона решила построить Керченский мост, потому что у нее были все гарантии успешности этого проекта, заявил украинский военный аналитик Алексей Арестович.

«Несмотря на все песни о том, что мост не будет достроен или завалится, его достроят», — констатировал Арестович.

Аналитик обратил внимание, что Керченский мост потребовал от Москвы серьезных затрат. Он назвал его «дорогой игрушкой». Однако эксперт отметил, что российская сторона просчитала все риски перед его созданием.

«Если бы не было гарантий успешности проекта, они бы не начинали, — цитирует Арестовича «Обозреватель». — Если бы не было реальных перспектив, никто не выделил бы деньги на такое ненадежное строительство».

При это украинец добавил, что считает строительство Керченского моста так называемым «элементом информационно-психологической борьбы».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в то время, когда строители Крымского моста совершают технологические операции мирового уровня, в Киеве «с помпой» открывают биотуалеты.