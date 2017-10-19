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Пассажирский автобус на Ямале врезался из-за гололеда в опору ЛЭП
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    Пассажирский автобус на Ямале врезался из-за гололеда в опору ЛЭП

    15:33  19 Октября 2017
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    Пассажирский автобус на Ямале врезался из-за гололеда в опору ЛЭП

    Ноябрьск, 19 октября. В Ноябрьске из-за сильного гололеда в кювет улетели уже три легковых автомобиля, перевернулась фура, а пассажирский маршрутный автобус врезался в опору ЛЭП.

    Как сообщили «URA.RU» в городской станции скорой помощи, водителю автобуса, попавшему в аварию по дороге в аэропорт, уже оказана помощь на месте, никто из пассажиров не пострадал.

    ГИБДД перекрыли трассу на выезде из города, чтобы коммунальные службы могли привести опасный участок дороги в порядок. По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться в ближайшие дни. Движение на дорогах Ноябрьска практически парализовано.

    Фото и видео лежащих вдоль дорог грузовых и легковых машин выкладывают городские паблики в соцсетях.

     
    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #авария #дороги #ноябрьск #гололед
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