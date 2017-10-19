Новости Новороссии: Швейцария отправила медтехнику в Луганск, ВСУ выпустили по ДНР больше тысячи снарядов

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Новороссия, 19 октября. Швейцария доставила в Луганскую народную республику седьмой по счету гуманитарный конвой с медицинской техникой. За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР свыше тысяч снарядов. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

ЛНР получила медтехнику из Швейцарии

Власти Швейцарии доставила в Луганскую народную республику седьмой по счету гуманитарный конвой. Благодаря новому медицинскому оборудованию специализированная городская больница столицы республики сможет проводить диагностику туберкулеза за несколько часов.

«Летом 2014 года лаборатория специализированной клиники для лечения туберкулеза была повреждена в результате обстрелов. С тех пор диагностика этой опасной легочной болезни требовала около двух месяцев», — говорится в сообщении правительства Швейцарии, которая решила пожертвовать диагностическое оборудование.

Для ЛНР появление такого аппарата имеет важное значение, так как Украина ранее становилась лидеров Европы по общему количеству зарегистрированных случаев туберкулеза. Кроме того, в районе Луганска в настоящее время наблюдается рост случаев заболевания туберкулезом, устойчивым к антибиотикам.

В мае исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев обратил внимание коллег, что в результате конфликта население Донбасса лишилось возможности получать необходимое лечение и медикаменты. Дипломат призвал украинскую делегацию отменить бесчеловечные ограничительные меры в отношении собственного народа, однако Киев не прислушался к такой инициативе.

ВСУ выпустили по ДНР около тысячи снарядов и мин

За минувшие сутки украинские военнослужащие выпустили по территории Донецкой народной республики свыше тысячи снарядов и мин. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения боевых действий.

По словам представителя республики, ВСУ активно использовали ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберное стрелковое вооружение на горловском направлении. Когда Киев бил на донецком направлении, в ход уже шла ствольная артиллерия и гаубицы. Им помогали минометы, гранатометы штатное вооружение танков и БМП.

Под огнем «доблестных» украинских военных оказались также южные районы народной республики. В общей сложности ВСУ выпустили по территории ЛНР 1,44 тысячи боеприпасов, добавил представитель в СЦКК.

Сурков на открытии памятника героям Донбасса

Участие помощника президента России Владислава Суркова в открытии первого в стране памятника «Героям Донбасса» не дискредитирует РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Напомним, торжественное открытие памятника состоялось в Ростове-на-Дону еще 16 октября. На церемонии присутствовали глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, Сурков, глава города Виталий Кушнарев.

«Нет, мы так не считаем, потому что все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей на Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит и продолжает происходить на востоке Украины. Поэтому мы не считаем, что это какая-то дискредитация», — подчеркнул Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, не не дискредитирует ли участие Суркова в мероприятии статус РФ как страны-посредника в урегулировании конфликта.