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Президент Хорватии заявила, что санкции не повлияли на объем российских инвестиций
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    Президент Хорватии заявила, что санкции не повлияли на объем российских инвестиций

    15:25  19 Октября 2017
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    Президент Хорватии заявила, что санкции не повлияли на объем российских инвестиций

    Москва, 19 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала введенные Евросоюзом санкции против России.

    «В течение последних нескольких лет на наше сотрудничество влиял существующий режим санкций. Но тем не менее он не отражается на российских инвестициях», — заявила она на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

    В Хорватии отметили определенный рост, однако эти цифры могли быть больше, уверена Грабар-Китарович. И все, прошлые годы товарооборот скорее снижался, а сейчас отмечается рост. 

    «Регулярное сотрудничество с Россией обеспечит пересмотр санкций, которые бьют и по нашим гражданам, и по нашим бизнесменам», — добавила политик.

    Президент Хорватии также пообещала создать благоприятные условия для привлечения российских инвесторов в страну.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Хорватией в первом полугодии вырос на 64%.

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #хорватия
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