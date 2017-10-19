Президент Хорватии заявила, что санкции не повлияли на объем российских инвестиций
Москва, 19 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала введенные Евросоюзом санкции против России.
«В течение последних нескольких лет на наше сотрудничество влиял существующий режим санкций. Но тем не менее он не отражается на российских инвестициях», — заявила она на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В Хорватии отметили определенный рост, однако эти цифры могли быть больше, уверена Грабар-Китарович. И все, прошлые годы товарооборот скорее снижался, а сейчас отмечается рост.
«Регулярное сотрудничество с Россией обеспечит пересмотр санкций, которые бьют и по нашим гражданам, и по нашим бизнесменам», — добавила политик.
Президент Хорватии также пообещала создать благоприятные условия для привлечения российских инвесторов в страну.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Хорватией в первом полугодии вырос на 64%.