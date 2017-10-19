Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Украина
Верховная рада приняла закон о медицинской реформе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Верховная рада приняла закон о медицинской реформе

    15:32  19 Октября 2017
    190

    Верховная рада приняла закон о медицинской реформе

    Киев, 19 октября. Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий провести на территории страны медицинскую реформу. Теперь, если президент Украины Петр Порошенко подпишет принятый парламентом закон, он вступит в силу со дня опубликования, а реформа будет проводиться с 1 января 2018 года в несколько этапов.

    Кроме того, в первом чтении принят закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

    «У этого закона уже есть финансовый ресурс. Государственный бюджет Украины на 2017 год уже предусматривает выделение 4 миллиардов гривен на обновление сельской медицины. Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему», — написал Порошенко.

    В рамках этого законопроекта, в первую очередь, планируется повысить заработную плату сельским врачам.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #медицина #закон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532