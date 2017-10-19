Верховная рада приняла закон о медицинской реформе

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Киев, 19 октября. Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий провести на территории страны медицинскую реформу. Теперь, если президент Украины Петр Порошенко подпишет принятый парламентом закон, он вступит в силу со дня опубликования, а реформа будет проводиться с 1 января 2018 года в несколько этапов.

Кроме того, в первом чтении принят закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«У этого закона уже есть финансовый ресурс. Государственный бюджет Украины на 2017 год уже предусматривает выделение 4 миллиардов гривен на обновление сельской медицины. Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему», — написал Порошенко.

В рамках этого законопроекта, в первую очередь, планируется повысить заработную плату сельским врачам.