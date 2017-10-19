Всемирный банк предсказал замедление роста ВВП Европы с 2018 года

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Вашингтон, 19 октября. По данным аналитиков Всемирного банка, в 2017 году рост ВВП в странах Европы вырастет до максимального за последние шесть лет, достигнув 2,2%. Однако начиная уже с 2018 года темпы роста экономики начнут сокращаться.

Следует отметить, что значительную часть этого роста обеспечивают страны Восточной Европы, экономика которых вырастет на 2,6% в текущем году, на 2,5% в следующем и на 2,8% в 2019 году. В то же время прогноз по странам ЕС, хотя изменен на более благоприятный (2,1% в текущем году по сравнению с ранее ожидавшими 1,8%) демонстрирует замедление темпов роста экономики Евросоюза.

Высокий уровень роста продемонстрирует также Центральная Азия, где в текущем году рост ВВП должен составить 2,6%, в следующем 2,5%, а после — 2,8%.

«Практически все страны региона демонстрируют более выраженный рост экономики, чем ожидалось ранее, что связано с укреплением активности в последние месяцы», — отметили во Всемирном банке.

Среди самых слабых стран с точки зрения экономического роста называют Хорватию и Мальту.