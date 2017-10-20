Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Коалиция США подтвердила полное освобождение Ракки от боевиков ИГИЛ
Сирия эксклюзив
Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

    16:50  20 Октября 2017
    51

    Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Восточной Хаме и узнал, какие задачи после закрытия Акербатского котла стоят перед правительственными войсками  в этом районе.

    Акербатский котел был создан сирийской армией при поддержке ВКС РФ 18 августа этого года. В результате встречи двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саванетт, не успевшая отойти в провинцию Дейр эз-Зор часть боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) попала в кольцо окружения без возможности из него прорваться. Успешные действия российской авиации в скором времени позволили в скрыть котел в районе нефтяного поля Аш-Шаир и населенного пункта Хувейсис.

    Однако террористы и не думали сдаваться, оказывая САА  самое ожесточенное сопротивление. В Восточной Хаме располагалась вторая по значимости база «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии Акербат, где на складах боевиков хранился внушительный арсенал вооружения и военной техники. Сыграло свою роль и распространяемое пропагандистским крылом ИГ1 (запрещено в РФ) обращение лидера террористический группировки Абу Бакра Аль-Багдади о том, что он  якобы пристально следит за ситуацией в Акербате и передаёт слова поддержки своим подчиненным, прося их радовать хорошими вестями с полей сражений.

    Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

    В ходе совместных усилий авиагруппы Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных войск Акербатский котел был полностью освобожден от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако в восточных районах провинций Хама и Хомс еще долго предстоит избавляться от свидетельств того, что когда-то эта территория находилась под контролем ИГ (запрещено в РФ).

    Сейчас сирийская армия и другие проправительственные силы продолжают зачищать территорию вокруг города Саламия от бомб и мин, оставленных террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Еще совсем недавно здесь была западная стенка Акербатского котла, где находились, пожалуй, самые укрепленные позиции боевиков в Центральной Сирии.

    «Наши саперы продолжают разминировать бомбы, которые террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) заложили в домах мирных жителей и на дорогах», — рассказывает командир инженерного подразделения сирийской армии  корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

    По словам сирийского офицера, саперы правительственных войск уже зачистили от мин 4 деревни и  главную дорогу между Акербатом и Берри-Шарки:

    «Кроме бомб, в домах мирных жителей мы нашли ракеты, газовые баллоны, противопехотные и противотанковые мины».

    Сейчас инженерное подразделение САА занято разминированием деревни Умм-Мияль:

    «Здесь много мин и СВУ, по нашим оценкам где-то 1000-900, но мы скоро полностью зачистим от мин эту деревню».

    Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

    Как рассказал корреспонденту ФАН командир инженерного подразделения, командование «Национальных Сил Обороны» и саперы САА стали заниматься обеспечением безопасности на дорогах сразу после того, как правительственные войска вошли в восточные пригороды провинции Хама и полностью освободили села и деревни от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    «Они очищают от мин и СВУ дороги, ведущие из жилых домов на посевные поля, да и в целом транспортные коммуникации. Слава богу, мы уже зачистили большую часть региона от мин —  деревни Умм-Мияль, Суха, Аль-Хардани и главную дорогу от Барри-Шарки до Акербата. Собственно, уже мы провели много безопасных подрывов и разминировали много СВУ и мин».

    Сирийский офицер также показал помещение, где ИГИЛ1 (запрещено в РФ) занималось изготовлением СВУ. Показал сириец, и с помощью чего «Исламское государство» (запрещено в РФ) пыталось отвести удары российской авиации:

    «Тут что-то наподобие танка, чтоб обмануть самолеты. Таких строений много раскидано в этом районе».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #хомс #разминирование #саламия #акербатский котел
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        57
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        491
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        6394
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1938