Сирия: корреспондент ФАН увидел, как САА разминирует территории бывшего Акербатского котла

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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Восточной Хаме и узнал, какие задачи после закрытия Акербатского котла стоят перед правительственными войсками в этом районе.

Акербатский котел был создан сирийской армией при поддержке ВКС РФ 18 августа этого года. В результате встречи двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саванетт, не успевшая отойти в провинцию Дейр эз-Зор часть боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) попала в кольцо окружения без возможности из него прорваться. Успешные действия российской авиации в скором времени позволили в скрыть котел в районе нефтяного поля Аш-Шаир и населенного пункта Хувейсис.

Однако террористы и не думали сдаваться, оказывая САА самое ожесточенное сопротивление. В Восточной Хаме располагалась вторая по значимости база «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии Акербат, где на складах боевиков хранился внушительный арсенал вооружения и военной техники. Сыграло свою роль и распространяемое пропагандистским крылом ИГ1 (запрещено в РФ) обращение лидера террористический группировки Абу Бакра Аль-Багдади о том, что он якобы пристально следит за ситуацией в Акербате и передаёт слова поддержки своим подчиненным, прося их радовать хорошими вестями с полей сражений.

В ходе совместных усилий авиагруппы Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных войск Акербатский котел был полностью освобожден от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако в восточных районах провинций Хама и Хомс еще долго предстоит избавляться от свидетельств того, что когда-то эта территория находилась под контролем ИГ (запрещено в РФ).

Сейчас сирийская армия и другие проправительственные силы продолжают зачищать территорию вокруг города Саламия от бомб и мин, оставленных террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Еще совсем недавно здесь была западная стенка Акербатского котла, где находились, пожалуй, самые укрепленные позиции боевиков в Центральной Сирии.

«Наши саперы продолжают разминировать бомбы, которые террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) заложили в домах мирных жителей и на дорогах», — рассказывает командир инженерного подразделения сирийской армии корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам сирийского офицера, саперы правительственных войск уже зачистили от мин 4 деревни и главную дорогу между Акербатом и Берри-Шарки:

«Кроме бомб, в домах мирных жителей мы нашли ракеты, газовые баллоны, противопехотные и противотанковые мины».

Сейчас инженерное подразделение САА занято разминированием деревни Умм-Мияль:

«Здесь много мин и СВУ, по нашим оценкам где-то 1000-900, но мы скоро полностью зачистим от мин эту деревню».

Как рассказал корреспонденту ФАН командир инженерного подразделения, командование «Национальных Сил Обороны» и саперы САА стали заниматься обеспечением безопасности на дорогах сразу после того, как правительственные войска вошли в восточные пригороды провинции Хама и полностью освободили села и деревни от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

«Они очищают от мин и СВУ дороги, ведущие из жилых домов на посевные поля, да и в целом транспортные коммуникации. Слава богу, мы уже зачистили большую часть региона от мин — деревни Умм-Мияль, Суха, Аль-Хардани и главную дорогу от Барри-Шарки до Акербата. Собственно, уже мы провели много безопасных подрывов и разминировали много СВУ и мин».

Сирийский офицер также показал помещение, где ИГИЛ1 (запрещено в РФ) занималось изготовлением СВУ. Показал сириец, и с помощью чего «Исламское государство» (запрещено в РФ) пыталось отвести удары российской авиации:

«Тут что-то наподобие танка, чтоб обмануть самолеты. Таких строений много раскидано в этом районе».

1 Организация запрещена на территории РФ.