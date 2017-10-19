Киев решил пока не менять модель обучения в венгерских школах

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Киев, 19 октября. Украинская сторона пока не планирует вносить изменения в модель обучения в венгерских школах в стране. Об этом сообщила в четверг министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По словам политика, Киев рассмотрит изменения после того, как Венецианская комиссия вынесет свое решение по украинскому закону об образовании.

«До момента согласования модели, а также до получения итогов Венецианской комиссии не будем делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая есть сейчас в венгерских школах», — подчеркнула министр.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации призвало представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы (СЕ) оказать воздействие на Киев для защиты граждан Украины от дискриминации (в связи с принятым в стране скандальным законом об образовании).