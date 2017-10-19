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Асад считает разгром террористов в Сирии сокрушительным ударом по планам Запада
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    Асад считает разгром террористов в Сирии сокрушительным ударом по планам Запада

    15:24  19 Октября 2017
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    Асад считает разгром террористов в Сирии сокрушительным ударом по планам Запада

    Дамаск, 19 ноября. Разгром террористов в Сирии стал сокрушительным ударом по планам Запада на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад.

    Асад встретился с начальником генштаба армии Ирана Мохаммадом Бакери. Военнослужащий передал президенту Сирии послание от верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи. Глава страны поздравил Сирию и ее жителей «с победами в войне против терроризма».

    «Разгром террористов в Сирии нанес сокрушительный удар по планам Запада на всем Ближнем Востоке», — заметил во время встречи сирийский лидер.

    По его информации, несколько государств продолжают оказывать помощь террористам. Асад также обратил внимание, что военное сотрудничество Сирии и Ирана за годы конфликта приобрело «качественно новое развитие».

    Асад считает разгром террористов в Сирии сокрушительным ударом по планам Запада

    Ранее в министерстве обороны России сообщили что за минувшие сутки в Сирии была проведена одна гуманитарная акция.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #террористы #асад #иран #запад #ближний восток
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