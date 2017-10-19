Момент наезда Lexus на толпу в Харькове попал на видео

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Харьков, 19 октября. Камеры наружного наблюдения засняли момент наезда Lexus на прохожих в Харькове. Видео было опубликовано в социальной сети.

Запись появилась в в Twitter МВД Украины, пишет «Свободная пресса». На ней видно, как около пешеходного перехода автомобиль сносит на тротуар, он на огромной скорости сбивает людей и переворачивается. Через несколько секунд очевидцы, находившиеся на другой стороне улицы, побежали к месту аварии, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

#Харків: момент загибелі людей під час трагічної аварії pic.twitter.com/AlrblMw197 — МВС України (@MVS_UA) October 19, 2017

Напомним, трагедия произошла вечером 18 октября на одной из центральных улиц Харькова. Lexus, за рулем которого была 20-летняя «мажорка», продолжил движение на красный свет на перекрестке и на полном ходу врезался Volkswagen Touareg, после чего его вынесло на тротуар. В результате ДТП шесть человек погибли.

Также ранее стало известно, что виновница аварии арестована. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.