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Украина
Боевики «Правого сектора» ждут команды штурмовать Раду
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    Боевики «Правого сектора» ждут команды штурмовать Раду

    15:21  19 Октября 2017
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    Боевики «Правого сектора» ждут команды штурмовать Раду

    Киев, 19 октября. Участники экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) заявили, что готовы к штурму здания Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    Сообщается, что боевикам дали команду «не светиться».

    Боевики «Правого сектора» (группировка запрещена в России) могут атаковать здание Рады в четверг, 19 октября, в том случае, если украинские депутаты не проголосуют за те законы, которые требует ратифицировать оппозиция. 

    Боевики «Правого сектора» ждут команды штурмовать Раду

    Ранее корреспондент ФАН сообщал, что возле Верховной рады возобновились протесты. По последним данным, в митинге участвуют около тысячи человек.

    В министерстве внутренних дел Украины сообщали, что обстановка в центре украинской столицы спокойная, сотрудники правоохранительных органов «контролируют ситуацию». 

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #правый сектор #верховная рада #протесты #митинг
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