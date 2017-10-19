Боевики «Правого сектора» ждут команды штурмовать Раду

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Киев, 19 октября. Участники экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) заявили, что готовы к штурму здания Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Сообщается, что боевикам дали команду «не светиться».

Боевики «Правого сектора» (группировка запрещена в России) могут атаковать здание Рады в четверг, 19 октября, в том случае, если украинские депутаты не проголосуют за те законы, которые требует ратифицировать оппозиция.

Ранее корреспондент ФАН сообщал, что возле Верховной рады возобновились протесты. По последним данным, в митинге участвуют около тысячи человек.

В министерстве внутренних дел Украины сообщали, что обстановка в центре украинской столицы спокойная, сотрудники правоохранительных органов «контролируют ситуацию».