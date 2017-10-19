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Стало известно, когда единый транспондер заработает на платных дорогах России
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    Стало известно, когда единый транспондер заработает на платных дорогах России

    16:15  19 Октября 2017
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    Стало известно, когда единый транспондер заработает на платных дорогах России

    Санкт-Петербург, 19 октября. Государственная компания «Автодор» начинает тестовую эксплуатацию единого транспондера для платных дорог в России с 1 ноября. 

    Как рассказал глава госкомпании Сергей Кельбах, на трех автодорогах (М3, М4, М11) уже работает единая система, полное объединение всех электронных средств оплаты действует с 1 сентября.

    По его словам, уже скоро жители Петербурга «с транспондерами, действующими на ЗСД, смогут спокойно доехать до Москвы, от Москвы до Ростова-на-Дону, используя один, единый транспондер».

    Начальник управления по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу сообщил, что в ближайшие недели транспондерами ЗСД можно будет оплатить проезд по другим платным трассам России.

    «Сейчас система проходит тестирование. И в ноябре ее планируется запустить», — сказал он, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее сообщалось, что компания «Магистраль северной столицы» (МСС) меняет базовые тарифы и систему оплаты за использование транспондера на ЗСД.

    Автор: Тимур Румянцев
    #зсд
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