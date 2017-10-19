Это просто шоу-бизнес: политологи оценили президентские амбиции Ксении Собчак

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18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. В соответствующем обращении на сайте газеты «Ведомости» шоу-дива заявила, что планирует стать кандидатом «против всех».

«Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества», — уверена героиня светской хроники.

Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил политологов о том, что кроется за желанием Ксении Анатольевны поучаствовать в президентской гонке.

Ирина Алкснис: Собчак будет стричь купоны

По мнению публициста Ирины Алкснис, решение Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента является «очень остроумным решением». По мнению Алкснис, участие шоу-дивы в выборах нацелено на увеличение ее популярности.

«Этим шагом Ксения поднимает свою известность и увеличивает свой публичный вес», — подчеркивает политолог.

Сейчас Собчак воспринимается скорее как легковесная фигура, напрямую связанная с шоу-бизнесом, указывает Алкснис. «Она сможет трансформировать эффект от своего участия в кампании и стать значимой общественной фигурой», — уверен собеседник ФАН.

По мнению политолога, даже если участие Собчак в выборах не сработает масштабно, она сможет стричь с этого купоны на протяжении многих лет.

Почему же светская львица выбрала именно это время для объявления о своем решении баллотироваться? По мнению Алкснис, это напрямую связано с текущей повесткой дня.

«Как известно, в конце прошлой недели Кремль сообщил, что на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин выступит с важным заявлением. Выступление это будет как раз сегодня. Возможно, накануне этого планируемого выступления Ксения и решила сообщить о своем выдвижении», — предполагает публицист.

Сергей Марков: Перед нами — несерьезный элемент

Директор Института политических исследований Сергей Марков также полагает, что выдвижение Собчак — не более чем привлечение внимания к ее персоне.

«Я считаю, что выдвижение Собчак — ее собственный коммерческий шаг, связанный с участием в шоу-бизнесе. Дело в том, что произошло это несколько случайно: начали возникать слухи, генерируемые для смеха, возник большой ажиотаж», — напомнил о предыстории происходящего Марков. По его словам, Собчак сама подхватила эту тему и стала активно ее использовать.

«Собчак не является политиком, она — деятель шоу-бизнеса, — констатирует политолог. — Победить у нее нет никаких шансов, но вот получить достаточную долю голосов она может».

Однако, указывает Марков, эти голоса уйдут в никуда. «Потенциальному электорату Собчаку нужно понимать: голосуя за Ксению, они просто делают эту довольно богатую женщину еще богаче».

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При этом, по мнению политолога, в определенный момент может начаться кампания по дискредитации Владимира Путина в пользу Собчак.

«Многие могут использовать голосование за Собчак как протестное голосование. Что-то в духе «лучше за нее, чем за Путина или его «спарринг-партнеров» вроде Жириновского или Зюганова». В таком случае, Ксения может получить до 20–25% голосов», — прогнозирует Марков.

При этом само участие Собчак в президентской гонке политолог оценивает негативно.

«Вроде, есть кому голосовать сторонникам Навального, женщина-кандидат... Но тем не менее, ее участие придает элемент несерьезности избирательной кампании, подрывает ее», — размышляет политолог.

Олег Матвейчев: Собчак там, где «хайп»

По словам политического консультанта Олега Матвейчева, Собчак «страдает своего рода эксгибиционизмом».

«Она всегда была там, где «хайп», всегда стремилась попасть под объективы всех телекамер, намеренно провоцировала какие-то скандалы и резкие высказывания», — характеризует новоявленного кандидата Матвейчев.

Именно поэтому упустить президентские выборы Собчак не может.

«Это значит, что она каждый день будет перед всеми телекамерами, фотоаппаратами. Это же самое большое счастье, какое только может быть для нее!» — иронизирует Матвейчев.

Вероятность успеха Собчак как кандидата политолог оценивает в районе статистической погрешности.

«Ну, у нее же есть какое-то количество поклонников, — предполагает собеседник. — Мы знаем, сколько людей «Дом-2» смотрит и «Дождь», и все остальное. Она может на них рассчитывать, получив в итоге 1,5%».