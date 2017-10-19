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Весь мир
Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы
Весь мир
Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы
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    Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы

    15:07  19 Октября 2017
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    Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы

    Эрбиль, 19 октября. Избирательная комиссия Курдистана вынуждена приостановить подготовку к выборам 1 ноября.

    Избирательная комиссия Курдистана заявила, что подготовка к парламентским и президентским выборам была приостановлена за две недели до их проведения. Решение было принято в свете новых событий, которые поставили курдскую автономию на грань новой войны.

    После нападения ирано-иракской вооруженной группировки войск, а также ополчения «Хашд аш-Шааби» большая часть провинции Киркук оказалась под контролем Багдада. В данный момент курдские силы пешмерга начали контрнаступление сразу по нескольким фронтам.

    Ранее сообщалось, что президентские и парламентские выборы в Курдистане были назначены на 1 ноября.

    Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы

    Автор: Алексей Громов
    #выборы #курды #ирак #киркук
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