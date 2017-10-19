Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы

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Эрбиль, 19 октября. Избирательная комиссия Курдистана вынуждена приостановить подготовку к выборам 1 ноября.

Избирательная комиссия Курдистана заявила, что подготовка к парламентским и президентским выборам была приостановлена за две недели до их проведения. Решение было принято в свете новых событий, которые поставили курдскую автономию на грань новой войны.

После нападения ирано-иракской вооруженной группировки войск, а также ополчения «Хашд аш-Шааби» большая часть провинции Киркук оказалась под контролем Багдада. В данный момент курдские силы пешмерга начали контрнаступление сразу по нескольким фронтам.

Ранее сообщалось, что президентские и парламентские выборы в Курдистане были назначены на 1 ноября.