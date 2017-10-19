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Политики Украины спалили свой потенциал: немецкий режиссер раскритиковал Киев в прямом эфире
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    Политики Украины спалили свой потенциал: немецкий режиссер раскритиковал Киев в прямом эфире

    15:54  19 Октября 2017
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    Политики Украины спалили свой потенциал: немецкий режиссер раскритиковал Киев в прямом эфире

    Москва, 19 октября. Немецкий режиссер и продюсер Феликс Шультесс раскритиковал существующий политический режим Украины в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Европа четвертый срок беременна Украиной, мы уже не отходим от унитаза, нас уже тошнит. Гораздо хуже, что все политики внутри Украины полностью спалили собственный политический потенциал, только с помощью аферы можно превратить 3,3% в 33%. Профессиональные майданщики с оружием могут поставить настоящего палача во главе, и он расправится со всеми», — эмоционально высказался Шультесс.

    Он также заявил, что изначально у Германии была надежда на то, что Украина будет вести себя более честно, чем польские партнеры, однако она не оправдалась.

    «На Западе есть некоторая политическая наивность: подразумевается, что то, что человек говорит, он это и имеет в виду», — заявил бизнесмен.

    Украинский политолог Сергей Запорожский в ответ Шультессу заявил, что разделяет его разочарование.

    «Мы не сменили элиту по-настоящему, и мы ее будем менять. Мы не остановимся на этом», — сказал Запорожский.

    Ему оппонировал ведущий и журналист Артем Шейнин. Он сказал, что кадровая чехарда может привести к тому, что у власти окажутся люди, у которых был больший запас оружия и боевиков.

    Жирную точку в споре поставил политолог и президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

    «Вы (Украина) расхлебываете ту кашу, которую заварили. Вы создали хаос, а хаосом невозможно управлять», — подытожил Абзалов. 

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #германия #политика #шейнин
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