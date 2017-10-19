Facebook запускает вторую ленту новостей с рекомендациями

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Нью-Йорк, 19 октября. Самая популярная социальная сеть в мире запустила для всех пользователей вторую ленту новостей, содержание которой формируется на основе индивидуальных предпочтений пользователя на базе алгоритмов Facebook. В первую очередь в дополнительную ленту новостей, получившую название Explore, будут попадать наиболее популярные посты в соцсети.

«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту популярных статей, видео и фотографий, которая автоматически подстраивается под каждого человека в зависимости от того, какой контент ему интересен», — передает «Газета.ru» заявление представителя Facebook.

Facebook's Explore Feed is now on desktop, huh? pic.twitter.com/mgXs6tpapH — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) October 17, 2017

По мнению руководства соцсети, в появлении новостной ленты с самыми популярными записями заинтересованы сами пользователи, однако на самом деле появление второй ленты новостей вызвало неприятие: пользователи уверены, что причиной появлении фида Explore стала жажда наживы, ведь такая лента позволяет показывать всем пользователям «наиболее популярные» рекламные объявления, за что Facebook получает деньги.