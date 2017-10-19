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Facebook запускает вторую ленту новостей с рекомендациями
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    Facebook запускает вторую ленту новостей с рекомендациями

    15:14  19 Октября 2017
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    Facebook запускает вторую ленту новостей с рекомендациями

    Нью-Йорк, 19 октября. Самая популярная социальная сеть в мире запустила для всех пользователей вторую ленту новостей, содержание которой формируется на основе индивидуальных предпочтений пользователя на базе алгоритмов Facebook. В первую очередь в дополнительную ленту новостей, получившую название Explore, будут попадать наиболее популярные посты в соцсети.

    «Мы начинаем внедрять дополнительную ленту популярных статей, видео и фотографий, которая автоматически подстраивается под каждого человека в зависимости от того, какой контент ему интересен», — передает «Газета.ru» заявление представителя Facebook.

    По мнению руководства соцсети, в появлении новостной ленты с самыми популярными записями заинтересованы сами пользователи, однако на самом деле появление второй ленты новостей вызвало неприятие: пользователи уверены, что причиной появлении фида Explore стала жажда наживы, ведь такая лента позволяет показывать всем пользователям «наиболее популярные» рекламные объявления, за что Facebook получает деньги.

    Facebook запускает вторую ленту новостей с рекомендациями

    Автор: Валентин Меликов
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